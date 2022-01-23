شكرا لقرائتكم خبر عن المستبعدون من المنتخب.. أفشة وطارق حامد يجتمعان برعاية عماد متعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نجم النادي الأهلى محمد مجدى أفشة متابعيه على موقع إنستجرام بصورة تجمعه مع عماد متعب نجم النادى الأهلى ومهاجم منتخب مصر السابق، والذى يبدو أنه جمعه بلقاء لاعب نادى الزمالك طارق حامد، ليظهر الثلاثى فى صورة واحدة عبر خاصية استورى أفشة على إنستجرام.

وتأتى الصورة بالتزامن مع مشاركة منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا، وقبل المواجهة المرتقبة أمام كوت ديفوار، والذى لم يسافر لها الثنائى طارق حامد وأفشة مما أثار عاصفة من الجدل ممن تساءلوا حول سبب استبعادهما خاصة مع مستواهما مع الأهلى والزمالك إذ يعتبر الثنائى بمثابة ركيزة أساسية فى تشكيلى الفريقين.



عماد متعب يتوسط افشة وطارق حامد

ويلتقى منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، نظيره كوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة فى الكاميرون الأربعاء المقبل، وتحديدا فى السادسة مساءً باستاد جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

كما يدرس كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، الدفع بأحمد سيد زيزو فى التشكيل الأساسى للفراعنة أمام كوت ديفوار فى مباراة دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا المحدد لها الأربعاء المقبل، ويأتى تفكير كيروش فى الاستفادة من زيزو الذى يجيد الأدوار الدفاعية والهجومية فى ظل قوة المنافس الإيفوارى، بعكس عبد الله السعيد الذى يميل للجانب الهجومى على حساب الدفاع.