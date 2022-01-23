شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح وأحزان الأهلى بالكاميرون.. إصابة أكرم توفيق وبانون ومعلول وإبداع الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخيراً تنفس الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الصعداء وتلقى خبراً سعيداً من الكاميرون بعد سلسلة الأخبار الحزينة التى سقطت كالصاعقة على رؤوس اللاعبين والجماهير والادارة وكانت قادمة من كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، فلقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" فوز محمد الشناوى حارس النادى الأهلى والمنتخب الوطنى بجائزة أفضل حارس مرمى في مرحلة المجموعات من بطولة أمم أفريقيا 2021.

فكانت بداية سلسلة الأخبار الحزينة حينما تعرض أكرم توفيق نجم الاهلى ومنتخب مصر للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام حاليا فى الكاميرون ليتأكد غيابه تسعة أشهر كاملة عن الملاعب.

أكرم توفيق من النجوم الصاعدة بسرعة البرق فى الملاعب المصرية، وبات فى فترة وجيزة أفضل ظهير أيمن فى مصر، رغم أن مركزه الأساسي لاعب وسط مدافع، بخلاف أنه لم يتخط الـ24 عاما، ومع ذلك بات من أهم اللاعبين في مركزه.

وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلي فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وإجمالاً لعب أكرم توفيق مع الأهلى 64 مباراة بكل البطولات سجل هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى فى 3656 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الأبطال الأفريقى مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو ، وشارك أكرم توفيق فى 8 مباريات دولية مع منتخب مصر ونجح فى تسجيل هدف .

وعلى نفس الوتيرة صدمة كبيرة تلقاها الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى إثر الإعلان عن استبعاد المغربى بدر بانون مدافع المارد الأحمر من صفوف منتخب أسود الأطلسى فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، لعدم قدرته على المشاركة فى المباريات لفترة طويلة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا مرتين على التوالى.

الأسد المغربي تم تنصيبه ملكاً فى قلوب الأهلاوية، ليس لقدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل للعقل الكروى الذى يتمتع به فى قطع الكرات وتمريها لبداية الهجمات وكذلك دوره الهجومي المميز خاصة في التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 50 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.

"السلطان" لقب أثبت بدر بانون مدافع النادي الأهلى أنه جدير به، بعد تألقه مع الفريق ليثبت أقدامه بشكل أساسي مع الأهلي فى فترة وجيزة ويكسب ثقة الجهاز الفني والجماهير، بعدما أعاد الهيبة إلى خط الدفاع الأحمر وأصبح صمام أمان وصخرة صلبة تتحطم عليها آمال المنافسين.

وحرص الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة على التواصل الهاتفى مع التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق المتواجد فى الكاميرون رفقة منتخب بلاده للمشاركة فى كأس الامم الأفريقية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا ، وطالب أبو عبلة النجم التونسى بالالتزام بالبروتوكول الطبى الموضوع للتعافى من الفيروس أملا فى سرعة تعافيه وعودته للملاعب .

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 6 مساءً في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الافريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة نظيره الفائز من مباراة المغرب ومالاوي في دور الـ8