شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن غياب الشامى 3 أسابيع بسبب تمزق العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي الباز طبيب الإسماعيلي، أن الأشعة التي أجراها محمد الشامي صانع ألعاب الفريق، أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وتابع أن اللاعب سيغيب عن صفوف الدراويش لمدة 3 أسابيع وسيخضع لبرنامج علاجي مكثف قبل العودة إلي الملاعب.

وكان ” محمد الشامي ” قد شعر بآلام عضلية خلال مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة أمام البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما ضمن جولات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ومن المنتظر أن يفقد الإسماعيلي لاعبه الشاب خلال مباراتي المقاولون العرب والجونة في كأس الرابطة بالإضافة إلي مواجهتي فيوتشر وبيراميدز فور إستئناف مسابقة الدوري العام عقب مشاركة مصر في نهائيات كأس الأمم الافريقية الحالية.