شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكرم سيف سلامة حارس فريق ذوي الساق الواحدة بعد التألق فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادي بيراميدز على تكريم النجم سيف سلامة حارس مرمى فريق الكرة بالنادي لذوي الساق الواحدة، وحارس مرمى المنتخب الوطني الذي شارك مؤخرا في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في العاصمة التنزانية دار السلام.

وحصل حارس نادي بيراميدز والمنتخب الوطني على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة القارية، بعدما قدم مستويات رائعة وكان المنتخب قريبا فيها من الوصول للمرحلة المؤهلة لبطولة كأس العالم في تركيا.

وكلف ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، بتكريم الحارس الأفضل في أفريقيا بعد مستواه الرائع وتشريفه لنادي بيراميدز هو وجميع العناصر التي شاركت في البطولة القارية، خاصة وأن لاعبي النادي يمثلون أكثر من 95%؜ من قوام المنتخب المصري.

وسلم هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز الحارس سيف سلامة درع النادي تكريما له، في حضور سامي أباظة المسئول عن ملف فريق ذوي الساق الواحدة، وخالد عبد الحفيظ المدير الإداري للفريق.