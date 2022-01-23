شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهزم بور فؤاد بثنائية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، علي بورفؤاد بهدفين مقابل هدفًا فى المباراة التى أقيمت عصر ـ الأحد ـ على ملعبه بالإسماعيلية، سجل الأهداف أحمد مدبولى وحازم مرسى.

وبدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من عمر رضوان في حراسة المرمي وأحمد أيمن ومحمد هاشم ومروان الصحراوي ومحمد دسوقي في خط الدفاع وعماد حمدي ومحمد مخلوف وعمر الوحش وأحمد مدبولي ومحمد عبد السميع في خط الوسط وحازم مرسى في خط الهجوم.

وفي الشوط الثانى اجري الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون، عده تغييرات بمشاركة كمال السيد حارس المرمي ومحمد بيومي ومحمد نصر ومحمود البدري ومدحت فقوسه ومصطفي فارس ومروان شوقى.

واستطاع " براون " أن يطمئن علي لاعبيه البدلاء خلال هذه التجربة، ضمن برنامجه الإعدادي لملاقاة المقاولون العرب في رابع جولات كأس رابطة الأندية المحترفة التي ستقام يوم الخميس المقبل علي ملعب ذئاب الجبل بالقاهرة.

يذكر أن الدراويش يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط متفوقًا علي أندية الأهلى والمقاولون العرب وسموحه والجونة والبنك الأهلي.