شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أدوات لعبة البادل ومواصفات الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "البادل" هى إحدى الرياضات التى تربط بين عدة ألعاب تصل إلى ثلاثة، وهى ألعاب الاسكواش والتنس والراكت، ولكن تختلف فى بعض الفوارق من حيث القواعد التى تحكمها، وأسلوب اللعب.

ويختلف البادل عن لعبتى الاسكواش والتنس أنها أكثر مرونة وسهولة من اللعبتين السابقتين، كما أنها لا تشترط فئة عمرية معينة، ولكنها تتطلب المرونة البدنية على الرغم من صغر ملعبها مقارنة بالرياضات الشبيهة.

ومن الأدوات التى تستخدم عند ممارسة لعبة البادل الكرة، والتى تكون شبيهة إلى كرات التنس، وفى بعض الأحيان تستخدم نفس الكرة، وبالانتقال إلى المضرب يكون مصنوعا من مادة صلبة مليئة بالثقوب ولا تحتوى على أوتار، بالإضافة إلى أن الجدران داخل الملعب يتم استخدامها كجزء من ممارسة اللعبة.

وتتكون لعبة البادل من أربعة أفراد، اثنان ضد اثنين، داخل ملعب مربع الشكل، له سور حديدى محاط بزجاج وبه شبكة فى منتصف الملعب، ويتم ممارستها على أرض ملعب أصغر حجماً من ملعب التنس العادى.

وبدأت هذه الرياضة فى أواخر الستينيات، بإسبانيا، ولكنها لم تحقق انتشارا كبيرا إلا فى فترة التسعينيات، وفى البداية كانت هذه اللعبة مخصصة للطبقات الأرستقراطية ولكنها انتشرت بعد ذلك وأصبحت من الألعاب الشعبية فى مختلف الدول.