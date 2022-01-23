شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يحذر الفراعنة من سرعات كوت ديفوار ويطالب كيروش بالصبر والهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لغزل المحلة، الفراعنة من سرعة منتخب كوت ديفوار المقرر أن يواجه منتخبنا الوطنى الأربعاء المقبل فى منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

كما طالب بسيونى، فى تصريح لليوم السابع، البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة بضرورة التحلى بالهدوء والصبر فى مثل هذه المباراة، فضلا عن التدخلات السريعة فى التغييرات فى حال احتياج الفريق لذلك، موضحا أن هذه المباراة صعبة جدا فى ظل قوة وتنظيم فريق كوت ديفوار داخل الملعب، متمنيا التوفيق للفراعنة وحسم التأهل.

ويرفض كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر تغيير طريقة لعب المنتخب الوطنى فى مباراته المقبلة أمام كوت ديفوار فى دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا المحدد لها مساء الأربعاء المقبل.

ويتمسك كيروش بطريقة 4 / 3 / 3 أمام كوت ديفوار، وهو نفس الأمر فى مباريات الفراعنة أمام نيجيريا وغينيا بيساو والسودان على أن يشارك كل لاعب فى مركزه ، حيث تسبب تعديل المراكز فى مشكلة فنية للمنتخب أمام نيجيريا وانتهت المباراة بهزيمة الفراعنة بهدف نظيف.

وحرص كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على الحديث مع لاعبى المنتخب أكثر من مرة عقب التأكد من مواجهة كوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة أمم افريقيا يوم الأربعاء المقبل.