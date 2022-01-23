شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى "آخر عنقود" جيل رباعية الفراعنة فى مرمى كوت ديفوار بغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين منتخبى مصر وكوت ديفوار فى منافسات دور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون. ودائما ما تحمل مباريات مصر وكوت ديفوار طابعا خاصا، فى ظل أن النسخ السابقة التى جمعت المنتخبين انتهت بتتويج الفراعنة باللقب، مثلما حدث فى نسخ 1986 ، و 1998 ، 2006 ، بالإضافة إلى 2008.

آخر مواجهة جمعت الفراعنة مع الأفيال الإيفوارية فى بطولة 2008 قد انتهت بفوز المنتخب الوطنى برباعية، ليتوج بعدها الفراعنة باللقب.

ومن المفارقات أن أحمد فتحى لاعب المنتخب السابق مازال لاعباً داخل المستطيل الأخضر، والذى يلعب فى صفوف بيراميدز، وشارك معهم خلال الموسم المحلى فى 6 مباريات بالدورى، و4 بالكونفدرالية.

وبالتالي يٌعد "الجوكر" هوآخر جيل الفراعنة في مواجهات كوت ديفوار، التي أقيمت بغانا ببطولة الأمم الأفريقية.

فتحي دوليًا مع منتخب الفراعنة تجاوز حاجز المائة مباراة دولية، وأحرز 3 أهداف مع المنتخب المصري الأول، أهمها هدفه في مباراة كوت ديفوار في الدور قبل النهائى من كأس الأمم الأفريقية 2008، كما حصد 3 ألقاب لبطولة كأس الأمم من 2006 وحتى 2010 بالإضافة إلى ذهبية دورة الألعاب العربية 2007 وكأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2003، وشارك في كأس العالم للشباب وأولمبياد لندن

وتوج أحمد فتحى مع الأهلى بـ19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.