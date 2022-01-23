شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين رحلة رمضان صبحى مع الأهلى وبيراميدز فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل رمضان صبحي صانع ألعاب فريق بيراميدز ومنتخب مصر اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ25، لاسيما أنه من مواليد 23 يناير 1997، ونشأ رمضان صبحي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وفرض موهبته على الجميع في القطاع ليتم تصعيده للفريق الأول وعمره لم يتجاوز السابعة عشرة ، بعدما كتب اسمه ضمن أصغر اللاعبين تسجيلا للأهداف فى الدوري المصرى بعمر 16 عامًا و122 يومًا بهدفه فى مصر المقاصة موسم 2013/2014.

ويعد رمضان صبحي أصغر لاعب يمثل منتخب مصر فى التاريخ بعمر 17 عامًا و20 يومًا، ولعب رمضان صبحى فى الأهلى 4 مواسم ونصف بواقع 3 قبل الاحتراف وموسم ونصف بعد الاحتراف، وشارك رمضان صبحي مع الأهلى فى 110 مباريات فى مختلف البطولات المحلية والقارية بإجمالى 7606 دقيقة لعب، وسجل مع الأهلى 24 هدفا وصنع 21 هدف، وتوج رمضان صبحي مع الأهلي بـ7 بطولات، بواقع ثلاث بطولات للدوري، وبطولتين للسوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ودوري أبطال أفريقيا الذى حسمه الأهلي بعد رحيل اللاعب ولكنه احتسب له.

وبدأت رحلة رمضان صبحى مع بيراميدز بتوتر شديد قبل أن يستعيد العفيجى تألقه ويشارك في 47 مباراة بكل البطولات باجمالى 3851 دقيقة لعب سجل خلالها 11 هدفا وصنع ثمانية اهداف أخرى وتلقي ثمانية كروت صفراء وكارت أحمر وحيد.