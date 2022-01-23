شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يسجل ويصنع فى تقدم الزمالك بثنائية على المريخ السودانى فى شوط ودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من لقاء فريق الزمالك الودى أمام المريخ السوداني، والمقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بتقدم الأبيض بهدفين دون رد.

أحرز يوسف أسامة نبيه الهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 37 بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار، قبل أن يضيف نيمار الهدف الثانى فى الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول سيطرة شبه كاملة من جانب الزمالك، وأهدر الفريق العديد من الفرص عن طريق الثنائى حسام أشرف وسيف فاروق جعفر .

ونوع الزمالك هجومه على مرمى المريخ السوداني سواء من الأطراف أو الاختراقات من وسط الملعب.

واستطاع لاعبو الزمالك ترجمة السيطرة على أحداث اللقاء بإحراز هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وظهر خط الدفاع بشكل طيب بجانب حارس المرمي السيد عطية حيث تصدوا لأكثر من محاولة للاعبي المريخ السوداني.

يذكر أن الزمالك بدأ بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: السيد عطية

خط الدفاع: محمد طارق ، محمد حمدي ، أحمد ذكي ، محمد حسام “بيسو”.

خط الوسط: طارق علاء ، ماجد هاني ، سيف جعفر ، يوسف أسامة ، سيد عبدالله “نيمار”.

خط الهجوم: حسام أشرف.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: “محمد نديم – محي جمعة مواليد 2003 – عبدالرحمن علي مواليد 2003 – أحمد عبدالرحيم “إيشو” مواليد 2003 – مصطفى طارق مواليد 2001، عبدالله محمد مواليد 2003 ، علي ياسر مواليد 2003 ، كريم عبدون مواليد 2003 ، عبدالرحمن الفيومي مواليد 2003 ، رضا محمد “العميد” مواليد 2001”.

ويتابع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة الودية للوقوف على مستوى اللاعبين الناشئين.