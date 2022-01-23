اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الأحد 23 يناير 2022 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها،أميان الفرنسي يبدأ رحلة التفاوض مع الأهلي لشراء بادجى نهائياً، منتخب مصر يدخل معسكراً 21 مارس استعدادا لمباراتى السنغال .

أميان الفرنسي يبدأ رحلة التفاوض مع الأهلي لشراء بادجى نهائياً

بدأ مسئولو نادى أميان الفرنسي رحلة التفاوض مع الأهلي لضم المهاجم السنغالى أليو بادجى لاعب الأخير المُعار للأول بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة في يونيو المقبل.

 

المصري يرفض عرضا سعوديا لإلياس الجلاصي فى الميركاتو الشتوي

رفضت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، عرضاً من أحد الأندية لضم إلياس الجلاصي لاعب الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد تمسك معين الشعباني مدرب الفرق ببقاء اللاعب.

يدرس كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، الدفع بأحمد سيد زيزو فى التشكيل الأساسى للفراعنة أمام كوت ديفوار فى مباراة دور الـ16 ببطولة أمم افريقيا المحدد لها الأربعاء المقبل.

يسابق مسئولو الاسماعيلى الزمن لحسم ثلاث صفقات قبل غلق باب القيد الشتوى، حيث دخلت لجنة التعاقدات بالدراويش في مفاوضات جادة مع مهاجم نيجيرى لدعم خط هجوم الفريق، بجانب التفاوض مع نادى القناة لحسم صفقة مروان حمدى مهاجم المنتخب الأولمبى، كما يبذل مسئولو الإسماعيلى جهوداً مكثفة لإقناع نادى سيراميكا بتخفيض المقابل المادى المطلوب للاستغناء عن محمد حسن لاعب خط الوسط حيث طلبت إدارة سيراميكا الحصول على 7 مليون جنيه نظير بيع اللاعب .

 

المصري يدرس التعاقد مع ظهير من شمال أفريقيا تحسبا لفشل صفقة الحلواني

وضع مسؤولو النادي المصري، خطة بديلة لضم ظهير أيسر لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك تحسباً لفشل صفقة ضم عمرو الحلواني لاعب سيراميكا، حيث قدم النادي البورسعيدي عرضاً لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم إلا أن الطرفين لم يتفقا حتى الآن على الأمور المادية.

 

سامى قمصان يحتوى غضب على لطفى فى جلسة خاصة بالأهلى

عقد سامى قمصان، المدرب العام بالنادى الاهلى، جلسة مع على لطفى حارس مرمى فريقه بعد غضب الحارس من الاستبعاد من المشاركة فى مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة ومنح مبارياتها للصاعد مصطفى شوبير الذى قدم مباريات مميزة، وطالب سامى قمصان الحارس بعدم الغضب من قرار الجهاز الفني الذى أصر على منح الفرصة للصاعدين خوفاً من تعرض أى لاعب للإصابة، لاسيما بعد كثرة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق وخطفت أبرز نجومه، مثل أكرم توفيق الذى تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبى، وبدر بانون الذى تأكد غيابه عن مباريات الأهلى فترة طويلة بسبب معاناته من توابع الإصابة بفيروس مرتين، فضلا عن تعرض صلاح محسن للإصابة بشرخ فى وجه القدم.

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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