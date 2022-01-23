7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 يناير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها،أميان الفرنسي يبدأ رحلة التفاوض مع الأهلي لشراء بادجى نهائياً، منتخب مصر يدخل معسكراً 21 مارس استعدادا لمباراتى السنغال .

أميان الفرنسي يبدأ رحلة التفاوض مع الأهلي لشراء بادجى نهائياً

بدأ مسئولو نادى أميان الفرنسي رحلة التفاوض مع الأهلي لضم المهاجم السنغالى أليو بادجى لاعب الأخير المُعار للأول بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة في يونيو المقبل.

المصري يرفض عرضا سعوديا لإلياس الجلاصي فى الميركاتو الشتوي

رفضت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، عرضاً من أحد الأندية السعودية لضم إلياس الجلاصي لاعب الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد تمسك معين الشعباني مدرب الفرق ببقاء اللاعب.

يدرس كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، الدفع بأحمد سيد زيزو فى التشكيل الأساسى للفراعنة أمام كوت ديفوار فى مباراة دور الـ16 ببطولة أمم افريقيا المحدد لها الأربعاء المقبل.

يسابق مسئولو الاسماعيلى الزمن لحسم ثلاث صفقات قبل غلق باب القيد الشتوى، حيث دخلت لجنة التعاقدات بالدراويش في مفاوضات جادة مع مهاجم نيجيرى لدعم خط هجوم الفريق، بجانب التفاوض مع نادى القناة لحسم صفقة مروان حمدى مهاجم المنتخب الأولمبى، كما يبذل مسئولو الإسماعيلى جهوداً مكثفة لإقناع نادى سيراميكا بتخفيض المقابل المادى المطلوب للاستغناء عن محمد حسن لاعب خط الوسط حيث طلبت إدارة سيراميكا الحصول على 7 مليون جنيه نظير بيع اللاعب .