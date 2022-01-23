شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان يكشف عن مواهب أحمد حسن فى الغناء.. الغزالة رايقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي رامى رضوان عن عشق عميد لاعبى العالم أحمد حسن للغناء، من خلال فيديو تم تصويره للصقر وهما فى رحلة على متن الطائرة، ظهر فيه أحمد حسن وهو يستمتع بالغناء، ما جعل رضوان يعلق على الفيديو بكتابة: "لما تكون الغزالة رايقة".

وكتب رضوان، "قلت اكشفلكم مواهب كابتن أحمد الدفيييينة، الله عليك يا صقر، غناء فوق السحاب"، وهو ما دفع أحمد حسن للتعليق على الفيديو بكتابة: "ينفع الفضايح دي بس الغزالة رايقه ع الآخر يا رامي ولسه المفاجأة الجاية أنا بفكر أغير اتجاهاتي الفترة الحالية".



رامى رضوان

على جانب آخر حرص أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق على دعم لاعبى الفراعنة قبل مواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الافريقية قائلا " نتميز بقوة الشخصية و نملك لاعبين أصحاب قدرات و مهارات عالية قادرين على الفوز و تحقيق الانتصارات ".



تعليق احمد حسن

وأضاف أحمد حسن خلال تصريحات تلفزيونية سابقة لقناة أون تايم سبورت 2 لابد من الرباعى محمد صلاح و أحمد حجازى و عبدالله السعيد و عمرو السولية الاجتماع باللاعبين وحسهم على الفوز بمباراة كوت ديفوار وهذا الجيل قادر على الوصول الى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية الحالية المقامة في الكاميرون حيث تمكن من هذا الامر عام 2017 بالجابون.

وأشار أحمد حسن أن هناك عناصر شابه قادرة على صناعة الفارق أمثال رمضان صبحى وعمر مرموش وأطالب اللاعبين الكبار بالتحديث معهم و دخولهم في أجواء المباريات قائلا "لازم لاعبو المنتخب تصدق أنفسهم عشان يكسبوا المباريات".