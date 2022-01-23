شكرا لقرائتكم خبر عن حسين ياسر المحمدى يعلن تشكيل الزمالك لودية المريخ السودانى تحت أنظار كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسين ياسر المحمدى، المدير الفنى لفريق الزمالك مواليد 2003، والذى سيقود اللقاء الودى لفريقي 2001 و2003 أمام المريخ السوداني، عن التشكيلة التى سيبدأ بها المباراة الودية المقرر لها بعد قليل.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: السيد عطية

خط الدفاع: محمد طارق، محمد حمدي ، أحمد ذكي، محمد حسام "بيسو".

خط الوسط: طارق علاء، ماجد هاني، سيف جعفر، يوسف أسامة، سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: حسام أشرف.

ويتابع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة الودية للوقوف على مستوى اللاعبين الناشئين.