شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للأساسيين في الإسماعيلي.. ومران بدنى للثلاثي الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، مرانه الجماعى ظهر ـ الأحد ـ بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعه، استعدادًا لملاقاة المقاولون العرب ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

حيث أدى اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى المباراة الأخيرة ضد البنك الأهلى، تدريبات خفيفة واستشفائية، وفضل الجهاز الفني تخفيف الحمل التدريبي عليهم لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدًا بشكل طبيعى.

شارك فى مران اليوم كلا من أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحى وباهر المحمدى ومحمد عمار وعبد الله جمعه ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد عادل وعبد الرحمن مجدى ومحمود عبد الله ووجيه عبد الحكيم وسايكو كونتيه ودييجو فيرناندو وجان موريل وكارمليو ألجاراناز.

فى حين خاض محمود عبد الله وجان موريل ودييجو فيرناندو ثلاثى الفريق، فقرة تدريبات بدنية عقب نهاية المران ضمن البرنامج المحدد من قبل الجهاز الفنى للدراويش.

يذكر أن الإسماعيلى يخوض مباراة ودية مع بورقؤاد عصر اليوم، للإطمئنان على مدى جاهزية اللاعبين البدلاء إستعدادًا للمباريات المقبلة.