شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتج رسميا على غرامة قمة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسئولي نادى الزمالك باحتجاج رسمي إلى اتحاد كرة السلة ، على قرار لجنة المسابقات ، بتغريم أحمد ياسر لاعب الفريق مبلغ 20 ألف جنيها، مقابل 10 الاف لـ عمر عزب لاعب سلة الأهلى .

وكانت لجنة المسابقات غرمت اللاعبان على خلفية أحداث مباراة القمة ، والتي انتهت بفوز الأحمر 86\85 ، لقيام كلا منهما بإشارت في الثوانى الأخيرة من اللقاء وفقا للفيديوهات وتقرير مراقب اللقاء .

يغيب الثنائى عمر عزب لاعب فريق سلة الأهلى، وأحمد ياسر لاعب سلة الزمالك، عن مباريات الغد التى يخوضها الفريق فى الجولة الثالثة عشرة من بطولة دورى السوبر لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن، لعدم سداد غرامة مباراة القمة، حيث يلتقى الأهلى مع سموحة، والزمالك مع سبورتنج.

ولم يسدد اللاعبان قيمة الغرامة حتى الآن، وهو ما يمنع مشاركتهما فى المباريات غدا، فى ظل سحب كارنيه كل منهما.