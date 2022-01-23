شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر كيروش قبل مواجهة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16 بأمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، نظيره كوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة فى الكاميرون الأربعاء المقبل، وتحديدا فى السادسة مساءً باستاد جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

س: هل استقر كيروش على نقاط الضعف فى صفوف كوت ديفوار؟

ج: بالفعل، استقر البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على بعض الثغرات وطالب الخواجة لاعبى الفراعنة باستغلال ثغرة جيسلان كونان ظهير أيسر منتخب كوت ديفوار وريمس الفرنسى، بعدما لاحظ الخواجة أن كونان يجيد الدور الهجومى على حساب الدفاع، وهو ما يخلق مساحات كبيرة فى دفاع الأفيال، ما قد يخلق فرصا محققة لمنتخب مصر لهز الشباك الإيفوارية.

س: هل هناك تعليمات محددة للاعبين يركز عليها كيروش فى التدريبات؟

ج: يركز الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، على بعض الجمل التى سينفذها فى مباراة كوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة أمم افريقيا، ووضح من خلال تدريبات الفراعنة الأخيرة اتجاه الخواجة للتأمين الدفاعى أمام الأفيال، على أن يتم الاعتماد على المرتدات السريعة لضرب دفاعات كوت ديفوار وهز الشباك، كما وضح من خلال التدريبات الأخيرة اتجاه كيروش للاعتماد على سرعة محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، حيث تم التركيز على الربط بين صلاح ولاعبى خط الوسط وتحديدا محمد الننى وعمرو السولية بهدف الاستفادة من سرعات صلاح للوصول إلى مرمى كوت ديفوار.

س: هل يفكر كيروش فى إجراء تعديلات فى تشكيل المنتخب أمام كوت ديفوار؟

ج: يدرس كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، الدفع بأحمد سيد زيزو فى التشكيل الأساسى للفراعنة أمام كوت ديفوار فى مباراة دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا المحدد لها الأربعاء المقبل، ويأتى تفكير كيروش فى الاستفادة من زيزو الذى يجيد الأدوار الدفاعية والهجومية فى ظل قوة المنافس الإيفوارى، بعكس عبد الله السعيد الذى يميل للجانب الهجومى على حساب الدفاع.

س: هل هناك لاعبون فى قائمة كوت ديفوار يثيرون قلق كيروش؟

ج: بالطبع، تضم قائمة منتخب كوت ديفوار العديد من النجوم، الذين يثيرون قلق كيروش على رأسهم سباسيتان هالير مُهاجم أياكس، وهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، إلى جانب فرانك كيسي متوسط ميدان أى سى ميلان.