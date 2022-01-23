شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يفرض حظرا إعلاميا على ودية بور فؤاد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، فرض حظر إعلامى على المباراة الودية للفريق ضد بورفؤاد التى ستقام عصر ـ الأحد ـ على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتأتى هذه المباراة فى إطار سعى الجهاز الفنى للفريق، للإطمئنان على مدى جاهزية لاعبيه البدلاء والمستبعدين للإستعانة بأى منهم فى كأس الرابطة.

وكان "براون" قد ضم خلال هذه المباراة كلا من عمر رضوان وكمال السيد فى حراسة المرمى أحمد أيمن ومحمد بيومى وعمر هنيدى ومروان الصحراوى وأحمد فتحى كاستيلو ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقى ومحمود البدرى فى خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدى ومحمد مخلوف ومدحت فقوسه ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع وأحمد مدبولى فى خط الوسط وحازم مرسى فى خط الهجوم.

ومن المعروف أن الإسماعيلى سيلاقى المقاولون العرب عصر الخميس القادم على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، فى رابع جولات البطولة.