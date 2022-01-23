خاص.. مدربا حراس منتخب يتحدثان عن موقف منتخب جرز القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي، أن يجب على اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، أن سمح لمنتخب جزر القمر من ضم حارس مرمى إضافي من خارج القائمة.

ويعاني منتخب جزر القمر من إصابات غيابات كبيرة وأبرزها إصابة الثلاث حراس في قائمة الفريق قبل مواجهة الكاميرون غدًا ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

وقال ناجي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الفريق بدون حارس مرمى يفقد نصف قوته، أعتقد أن المدرب سيضطر أن يختار أحد اللاعبين من أجل اللعب كحارس مرمى، ولكن عليه أن يلعب بخطة دفاعية لحماية مرماه".

وتابع ناجي: "لم أتعرض لمثل هذا الموقف في مشواري، ولكن دائمًا كان أحمد حسن يحب مركز حراسة المرمى رغم قصر قامته".

وفي سياق متصل أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، أن الأمر سيكون في غاية على منتخب جزر القمر، مشيرًا إلى أنه يجب أن يشارك واحد من الحراس الثلاثة المصابين حتى وإن كان بنصف قوته.

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن لم يستطع أحد المشاركة يجب على جزر القمر، يجب عليهم اختيار خسمة لاعبين لديهم مواصفات حارس المرمى، ولا يكونوا أساسيين حتى لم تختل الخطة".

وتابع سليمان: "يجب تحفيظ من سيلعب في هذا المركز بعض الجمل والارتكازات الأساسية، لإنقاذ الموقف".

وأردف سليمان: "عندما كنت مدربًا لحراس الأهلي، في إحدى مباريات دوري أبطال أفريقيا، لم يكن خناك سوى حارس واحد، ولم يكن له بديل، وقبل المباراة بأربعة أيام، تم الاستعانة برمضان صبحي الذي كان يحب هذا المركز، وقمت بتجهيزه للمشاركة كبديل في حالة تعرض الحارس الأساسي للإصابة".