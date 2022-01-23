الزمالك يواجه المريخ السوداني وديا.. وحسين ياسر المحمدي يقود المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الزمالك أنه سيخوض مباراة ودية أمام المريخ السوداني استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في اللقاء المقبل بكأس رابطة المحترفين المصرية.

ووفقا للموقع الرسمي للزمالك، سيلتقي الفريق مع نظيره المريخ السوداني وديا عصر اليوم الأحد على إستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض المباراة الودية بلاعبين من فريقي مواليد 2001 و2003.

وخاض لاعبو الفريق الأول بالزمالك تدريبات استشفائية لتفادي تعرضهم للإجهاد والإرهاق بعد مشاركته في مباراة غزل المحلة أمس السبت والتي انتهت بالخسارة (3-0).

وأعلن حسين ياسر المحمدي، المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2003، والذي سيقود اللقاء الودي لفريقي 2001 و2003 أمام المريخ السوداني، عن التشكيلة التي سيبدأ بها المباراة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: السيد عطية

خط الدفاع: محمد طارق، محمد حمدي، أحمد زكي، محمد حسام "بيسو".

خط الوسط: طارق علاء، ماجد هاني ، سيف جعفر، يوسف أسامة، سيد عبدالله "نيمار".

وفي الهجوم: حسام أشرف.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: "محمد نديم - محي جمعة مواليد ٢٠٠٣ - عبدالرحمن علي مواليد ٢٠٠٣ - أحمد عبدالرحيم "إيشو" مواليد ٢٠٠٣ - مصطفى طارق مواليد ٢٠٠١ ، عبدالله محمد مواليد ٢٠٠٣ ، علي ياسر مواليد ٢٠٠٣ ، كريم عبدون مواليد ٢٠٠٣ ، عبدالرحمن الفيومي مواليد ٢٠٠٣ ، رضا محمد "العميد" مواليد ٢٠٠١"

ويتابع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة الودية للوقوف على مستوى اللاعبين الناشئين.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لكأس الرابطة.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الأخير في كأس الرابطة بعد فشله في تحقيق أي انتصار حتى الآن في البطولة.