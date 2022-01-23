بمشاركة كهربا.. هاتاي يتعادل مع ريزا سبور في الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تعادل فريق هاتاي سبور المحترف في صفوفه محمود عبد المنعم كهربا مع وريزا سبور 0-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري التركي.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا في مباراته الأولى أساسيا مع فريقه هاتاي سبور في الدوري التركي، أمام فريق ريزا سبور.

قدم كهربا أداء متوسط فى الشوط الاول، وظهر بتسديدة في الدقيقة 28 بعيدة عن المرمى، وفي الدقيقة 45 سدد كرة آخرى ولكن ذهبت ضعيفة ليتصدى لها حارس المرمى بسهولة، حتى قام المدير الفني باستبدال كهربا بين الشوطين.

وكان كهربا استطاع من صناعة هدفًا في أول مشاركة له مع الفريق التركي أمام جالاتا سراي، حيث شارك بديلا في الدقيقة 76، بدلا من محمد كامارا وبعد 3 دقائق فقط صنع هدف لزميله سابا لوبسانيدزي.

وكان نادي هاتاي سبور التركي أعلن رسميا ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما أنهى اللاعب إجراءات انتقاله لمدة ست أشهر على سبيل الإعارة.

وانتقل كهربا لصفوف هاتاي على سبيل الإعارة لمدة ست شهور مقابل ٥٠٠ الف دولار مع وضع بند بأحقية البيع.

ووصل هاتاي سبور للنقطة الـ36 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري التركي، فيما ارتفع رصيد ريزا سبور للنقطة 22 في المركز الـ18.