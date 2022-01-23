الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | "عمومية الشطرنج العربي" في 14 فبراير المقبل

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "عمومية الشطرنج العربي" في 14 فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الاتحاد العربي للشطرنج إجراء تنظيم الجمعية العمومية لانتخابات اللجنة التنفيذية، والذي يقام 14 فبراير المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر خاصية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، وبحضور النائب الاول سامي خضر سفاريني من الأردن، وباقي الأعضاء.

وتم اعتماد اسماء المرشحين للانتخابات طبقا للنظام الاساسي، وتقرر تعميمها على كافة الاتحادات العربية ودعوة ممثل من الأمانة العامة لاتحاد الاتحادات العربية لحضور اجتماع الجمعية العمومية. دبي - الإمارات اليوم

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع