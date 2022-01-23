الامارات | موسيماني يلعب بورقة منتخب السنغال لإجبار الأهلي على تجديد عقده

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يلعب بورقة منتخب السنغال لإجبار الأهلي على تجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الإعلامي وحارس مرمى الأهلي الأسبق، أحمد شوبير أن المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، يلعب بورقة تدريب منتخب السنغال عقب بطولة الأمم الافريقية لإجبار إدارة النادي المصري على تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد إن "هناك حالة غضب شديدة لدى إدارة النادي الأهلي بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها موسيماني في المؤتمر الصحافي عقب لقاء المقاولون الأخير بكأس الرابطة عن آخر المستجدات حول تجديد تعاقده وهو ما يخالف النهج الذي يتبعه النادي في تلك الأمور".

وأضاف: "المدرب أكد أن هناك خلافا بين مسؤول التعاقدات بالنادي الأهلي، أمير توفيق ومويرا زوجته ووكيلة أعماله، ولكن هذا الأمر عارِ من الصحة، لأن أمير توفيق يناقشها بناءً على تعليمات واضحة من مجلس الإدارة".

وسيواجه منتخب السنغال منتخب مصر في الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

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