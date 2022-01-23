بعد غرامة مرتضى منصور.. كارتيرون يهدد بالرحيل عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، رفض الغرامة التي فرضها المستشار مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، بعد هزيمة الفريق أمام نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة، في كأس الرابطة مساء أمس السبت.

وكان مرتضى منصور قد قرر خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ونصف شهر من راتب المدرب كارتيرون وجهازه المعاون، وعرض لاعبين اثنين للبيع.

وتأتي هذه القرارات بعد الأداء السيء للفريق في بطولة كأس رابطة الأندية، والهزيمة أمس من غزل المحلة بثلاثية دون رد، وتذيل مجموعته بكأس الرابطة برصيد نقطة واحدة بدون إحراز أي هدف.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن كارتيرون أكد للمقربين منه أنه يرفض الغرامة التي أقرها عليه رئيس النادي، مهدداً بالرحيل عن صفوف الفريق، خاصة أن تعاقده الحالي لا يتضمن هذه البنود.

وكان كارتيرون قد جدد عقده مع نادي الزمالك مؤخراً لمدة 3 مواسم؛ إذ يحصل خلال الأول 2021-2022 على راتب شهري 130 ألف دولار غير شامل الضرائب، على أن يرتفع لـ140 ألف في الموسم المقبل، و150 في 2023-2024.

وبحسب الصحيفة، فإنه يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد دون سبب، في أي وقت، بعد 30 يوماً من تاريخ استلام إخطار من الطرف الآخر "إخطار الإنهاء".

ويجب على الطرف الذي يرغب في فسخ التعاقد سداد 300 ألف دولار للآخر، خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ استلام إخطار الإنهاء.