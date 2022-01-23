بالفيديو.. السولية صاحب أفضل "أسيست" في مجموعات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عمرو السولية لاعب وسط منتخب مصر كصاحب أفضل تمريرة حاسمة في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وأعلن الحسابات الرسمية لبطولة أمم أفريقيا فوز عمرو السولية بجائزة أفضل تمريرة حاسمة "أسيست" خلال مرحلة المجموعات بعد صناعة هدف محمد صلاح أمام غينيا بيساو بالجولة الثانية.

وكان محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، حصد جائزة أفضل حارس في دور المجموعات لأمم أفريقيا بعدما حافظ على نظافة شباكه في مباراتي غينيا بيساو والسودان.

واحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف منتخب نيجيريا الذي تصدر بالعلامة الكاملة، ليتأهل كوصيف إلى دور الـ16 من البطولة القارية.

يُذكر أن المنتخب يستعد لمواجهة صعبة أمام كوت ديفوار في ثمن نهائي أمم أفريقيا يوم الأربعاء المقبل.