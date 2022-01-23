صحف إنجلترا تبرز مواجهة صلاح ضد ماني في تصفيات مونديال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على المواجهة الفاصلة التي ستجمع بين محمد صلاح لاعب ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني في تصفيات الدور الثالث للمنتخبات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وأُجريت مساء أمس السبت، قرعة الدور الثالث للمنتخبات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر، وأسفرت عن مواجهات ستجمع بين منتخب مصر والسنغال، تونس ومالي، الكونغو الديموقراطية والمغرب، الكاميرون والجزائر، غانا ونيجيريا.

ويفتقد ليفربول جهود الثنائي لانشغالهم مع منتخبات بلادهم في المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في دولة الكاميرون وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

بينما ستقام مباراتي الدور الفاصل خلال فترة التوقف الدولي المقبلة والمقرر لها في شهر مارس.

ونستعرض خلال التقرير الآتي ردود أفعال الصحف الإنجليزية حول مواجهة صلاح ضد ماني:

شبكة ESPN

صلاح وماني يلتقيان

وقالت الشبكة: "سيلتقي الزميلان في ليفربول محمد صلاح وساديو ماني ضد بعضهما البعض في التصفيات الأفريقية لكأس العالم، بعد وقوع مصر في مواجهة ضد السنغال".

وأضافت: "منتخبا مصر والسنغال اللذان يتنافسان حاليا في كأس الأمم بالكاميرون، من بين الدول الخمس التي مثلت القارة في النهائيات الأخيرة في روسيا".

ميرور

صلاح سيواجه ماني بعد كأس الأمم الأفريقية

وقالت "ميرور" إن الثنائي قد يلتقيان في بطولة الكان المقامة حاليا في الكاميرون إذا استكمل منتخبي مصر والسنغال مشوارها في المنافسة، لكن ستجمعها مباراة أخرى هامة في وقت لاحق بتصفيات المونديال.

ذا أثليتك

صلاح وماني سيلتقيان في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم ليغيب أحدهما عن المونديال

وقالت الصحيفة: "سيقود صلاح منتخب مصر ضد ماني والسنغال في مبواجهة ستقام من ذهاب وإياب في تصفيات المونديال، حيث سيتأهل الفائز فقط إلى نهائيات كأس العالم في قطر".

إيفنينج ستاندرد

وأوضحت الصحيفة: "سيلتقي زملاء ليفربول (محمد صلاح وساديو ماني) وجها لوجه حيث تواجه مصر السنغال في التصفيات النهائية لمونديال 2022 بقطر.

ليفربول إيكو

صلاح وماني يتنافسان على التأهل لكأس العالم

وشددت الصحيفة على أن واحد فقط من بين الثنائي سيشارك في مونديال 2022 بقطر.

وتابعت: "صلاح سيرحب بماني وزملائه في مصر أولاً قبل أن ينتقل إلى السنغال في مباراة الإياب".

ولفتت إلى أن مصر تأمل في الظهور بنهائيات كأس العالم مجددا، حيث كان آخر ظهور لها قبل أربع سنوات في روسيا، نفس الحال بالنسبة للسنغال –التي تأهلت مرتين فقط- إلى نهائيات كأس العالم، لكنها كانت أفضل حالاً بكثير من منتخب مصر ، حيث صدمت العالم بتأهل مثير إلى ربع نهائي بطولة 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية.