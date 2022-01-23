كوبر يعلق على مواجهة المغرب في تصفيات المونديال.. ويؤكد: منتخب مصر لديه فرصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

علق هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق ومنتخب الكونغو الديموقراطية الحالي على قرعة الدور الثالث للتصفيات الأفريقية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وأُجريت مساء أمس السبت، قرعة الدور الثالث للمنتخبات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر، وأسفرت عن مواجهات ستجمع بين منتخب مصر والسنغال، تونس ومالي، الكونغو الديموقراطية والمغرب، الكاميرون والجزائر، غانا ونيجيريا.

وخلال تصريحات تلفزيونية خلال ظهوره ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، قال كوبر تعليقا على مواجهة المغرب: "ذهبت إلى الحمام 4 مرات عقب الإعلان عن القرعة".

وتابع: "علمت أن البعض سعيد بوقوعنا أمام المغرب، لكننا سنؤدي ما علينا".

وعن قرعة منتخب مصر، قال مدرب الفراعنة السابق: "منتخب مصر لديه فرصة جيدة أمام السنغال التي لم تظهر بمستويات عالية حتى الآن ببطولة كأس الأمم الأفريقية".

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه نظيره السنغالي يومي 24 و29 مارس المقبل، على أن تقام مباراة الذهاب في القاهرة بينما تستضيف داكار لقاء الإياب.