دعوة رسمية من كاف لمرتضى منصور (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تلقى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي لحضور المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2021.

ونشر الموقع الرسمي للزمالك الخطاب الذي يدعو فيه كاف مرتضى منصور لحضور المباراة النهائية للبطولة المقامة حاليا في الكاميرون.

وتقام المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ33 في السادس من شهر فبراير المقبل على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

ويلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

يُذكر أن مرتضى منصور وقع أمس السبت عقوبات مالية على لاعبي الزمالك والجهاز الفني للفريق بعد الخسارة أمام غزل المحلة بثلاثية نظيفة في كأس الرابطة (طالع التفاصيل).