مساعده السابق: كارتيرون ليس واضحا أمام نفسه.. وقرار الخصم "دبوس مش حلو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتقد أسامة نبيه مدرب الزمالك السابق، إدارة باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق الأبيض خلال مشاركاته في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، مشددًا على أن قرار إدارة القلعة البيضاء بخضم نصف شهر من راتبه "دبوس مش حلو".

وحصد الزمالك نقطة واحدة خلال 3 جولات شارك بها في بطولة كأس الرابطة، حيث تعادل أمام إنبي سلبيا، وخسر أمام فاركو بنتيجة 2-0، ثم بثلاثية دون رد أمام غزل المحلة.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قال نبيه: "كارتيرون لم يحدد هدفه من بطولة كأس الرابطة، لم يكن واضحا خلال الثلاث جولات الماضية".

وتابع: "إذا كنت بجانبه في تلك الفترة لاقترحت عليه أن يكون صريحا وأن يعلن بشكل واضح عدم نيته في المنافسة على البطولة، وأن هدفه الأساسي هو تجربة بعض اللاعبين الشباب".

وواصل نبيه حديثه: "النادي خلال الوقت الحالي في مرحلة عدم إتزان، انتخابات مجلس الإدارة على الأبواب والأمور ليست واضحة أمام الجميع".

وأكمل: "المدرب الفرنسي لم يكن واضحا حتى مع نفسه ولم يحدد أهدافه، لذلك ظهرت العديد من المشكلات التي عجز عن يعالجها".

وأتم: "تصريحات كارتيرون تهز الثقة في اللاعبين، وفي رأيي أن قرار خصم نصف شهر من راتبه بمثابة (دبوس.. بالبلدي)".