"كل ما تخاف بص علي السبع نجوم".. تريكة يوجه رسالة للاعبي المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه محمد أبو تريكة، أيقونة الكرة المصرية، رسائل قوية للاعبي منتخب مصر بعدما أسفرت قرعة تصفيات الدور الفاصل لكأس العالم 2022 عن مواجهة السنغال، مطالبا اللاعبين بعدم الخوف من مواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا بالكاميرون.

وقال أبو تريكة، في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "نتمنى وصول كل الدول العربية إلى كأس العالم لتحقيق رقم قياسي".

وأضاف: "الحظوظ متساوية في مباراة مصر والسنغال، منتخب السنغال منافس قوي ومن أفضل المنتخبات في إفريقيا لكن نحن أيضًا منتخب مصر، لذلك ويجب أن يتمتع أولادنا بالثقة في أنفسهم وألا يخافوا لأننا نلعب لحلم كبير وهو الوصول إلى كأس العالم".

وتابع: "هذا الجيل ذاق طعم الوصول لكأس العالم بصعودهم لمونديال روسيا، أتمنى أن يحافظ على هذه الفرصة الكبيرة بالنسبة له، ويجب أن نضع في رؤوسنا أننا مثل السنغال فنحن فزنا بـ7 ألقاب إفريقية ونحن منتخب مصر ويجب أن نلعب بشخصية البطل".

وواصل: "رسالة أخرى للمنتخب المصري عن مواجهة كوت ديفوار، أرى البعض يقول أن كوت ديفوار سيفوز بهذه المباراة، مع أن مصر انتصرت عليهم عندما كان المنافس يلعب بجيله الذهبي مثل عبد القادر كيتا وديدييه دروجبا ويايا توريه".

وتابع: "يجب أن يمتع اللاعبون بالثقة وبشخصية منتخب مصر، انظر إلى السبع نجوم على القميص، (اوعى تخاف من حد هما اللي يخافوا منك، والله العظيم واحنا بنلاعب أي منتخب بيبقوا مرعوبين من منتخب مصر)، الكاميرون في 2008 صامويل إيتو رئيس اتحاد كرة القدم الحالي بالكاميرون هو الوحيد الذي كان يتحدث في النفق قبل المباراة، والباقي مرعوب بعد الخسارة أمامنا برباعية في مباراة الافتتاح".

وأكمل: "لذلك أقول للاعبين (العب بثقة وكل ما تخاف انظر للسبع نجوم على القميص يطمنوك)، ورغم ذلك المستوى سيتحسن إن شاء الله، تذكر أن لديك أفضل لاعب في العالم وهو محمد صلاح، ولذلك لدينا أمل كبير".

وأتم أبو تريكة قائلا: "رسالة أخيرة، كرة القدم تجمع العرب ولا تفرقهم، لا للتعصب وفي الأخير هي لعبة لن تقدم أو تأخر، الجميع يهدأ وأتمنى الخير للجميع وللمنتخبات العربية وأتمنى أن يكون البطل عربيا، لا للتعصب ولا للكراهية".