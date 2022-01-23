بوركينا فاسو والجابون مواجهة قوية من أجل دور الـ 8 لكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يقص منتخبا بوركينا فاسو والجابون شريط منافسات الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا بالكاميرون، وذلك عندما يلتقيان غدا الأحد في أولى مباريات دور الـ16 للمسابقة القارية.

وبعدما عجزا عن التأهل للنسخة الماضية للبطولة، التي أقيمت بمصر عام 2019، أظهر المنتخبان البوركيني والجابوني الكثير من رباطة الجأش خلال مشاركتهما في النسخة الحالية للبطولة، بعدما اجتازا دور المجموعات عن جدارة، ليحدوهما الأمل في مواجهة الغد لمواصلة مغامرتهما في المسابقة.

وصعد منتخب بوركينا فاسو لدور الـ16، بعدما احتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف منتخب الكاميرون (المتصدر)، مستفيدا من تفوقه بفارق المواجهة المباشرة على منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، صاحب المركز الثالث، الذي تساوى معه في نفس الرصيد.

وظهر منتخب بوركينا فاسو، الذي يشارك للمرة الـ12 بأمم أفريقيا، بشكل لا بأس به رغم خسارته 1-2 أمام المنتخب الكاميروني في المباراة الافتتاحية للبطولة، ليستعيد اتزانه سريعا بعدما تغلب 1-0 على كاب فيردي في الجولة الثانية، قبل أن يختتم لقاءاته في مرحلة المجموعات بالتعادل بدون أهداف مع نظيره الإثيوبي.

ويتطلع منتخب بوركينا، الذي تمثلت أفضل إنجازاته بأمم أفريقيا في بلوغ المباراة النهائية لنسخة المسابقة عام 2013، لعبور عقبة نظيره الجابوني، بعدما سبق أن تغلب عليه 3-0 وديا قبل أسبوع فقط على انطلاق البطولة في إطار استعداداتهما للمسابقة.

في المقابل، حجز منتخب الجابون مقعده بدور الـ16، عقب حلوله في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة في دور المجموعات، برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب المغرب (المتصدر)، فيما تفوق بفارق نقطتين على منتخب جزر القمر، صاحب المركز الثالث.

واستهل المنتخب الملقب بـ(الفهود) مبارياته بالمجموعة بالفوز 1-0 على جزر القمر، قبل أن يقتنص تعادلا إيجابيا 1-1بطعم الفوز في الدقائق الأخيرة للقائه مع نظيره الغاني بالجولة الثانية.

وكاد منتخب الجابون أن يفجر المفاجأة وينفرد بالصدارة، بعدما تفوق2-1على المنتخب المغربي قبل دقائق قليلة على نهاية مباراتهما بالجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة، غير أن خبرة منتخب (أسود الأطلس) منحته التعادل في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المواجهة بالتعادل 2 / 2.

ويسعى منتخب الجابون، الذي يشارك للمرة الثامنة في أمم أفريقيا، لتكرار أفضل إنجازاته بالبطولة، عندما بلغ دور الثمانية في نسختي 1996 و2012، رغم صعوبة المهمة أمام المنتخب بوركينا فاسو الملقب بـ(الخيول)، الذي يطمح لتحقيق أول انتصار "رسمي" في لقاءات المنتخبين منذ سبتمبر 2013.

وستكون هذه هي المواجهة الثالثة بين بوركينا فاسو والجابون بكأس الأمم الأفريقية، لكنها الأولى بينهما في مرحلة خروج الخاسر في البطولة، حيث التقيا لأول مرة بمرحلة المجموعات لنسخة المسابقة عام 2015، وانتهى اللقاء بفوز الجابون 2-0، فيما خيم التعادل الإيجابي 1-1على مباراتهما بالنسخة التالية عام 2017.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المباراة، التي تجرى بملعب (ليمبي ستاديوم) في دور الثمانية مع الفائز من لقاء تونس ونيجيريا.