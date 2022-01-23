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ساوثهامتون يوقف قطار انتصارات مانشستر سيتي

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المنامة - ياسر ابراهيم - تعثر قطار انتصارات مانشستر سيتي عند محطة مضيفه ساوثهامتون (1-1) في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن الجولة الـ23 من الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
 
وفاجأ مدافع ساوثهامتون، كيلي ولكر بيترس، الضيوف بهدف مبكر، سجله في الدقيقة السابعة من صفارة البداية.
 
ورد المدافع الإسباني إيميريك لابورت بهدف التعادل للضيوف بحلول الدقيقة 65 من زمن اللقاء.
 
وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل اليوم بعد سلسلة من 12 انتصارات متتالية، ويتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 57 نقطة، موسعا الفارق إلى 12 نقطة بينه وبين أقرب مطارديه ، الذي لعب مباراتين أقل.
 
بينما انفرد ساوثهامتون بالمركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة حصدها من 22 مباراة، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة "للبريمير ليغ".
 
المصدر: RT
 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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