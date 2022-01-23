عرض من السنغال.. شوبير يكشف تفاصيل ثورة الغضب بين الأهلي وموسيماني.. واتجاه لعدم تمديد العقد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سر الغضب بين النادي الأهلي، والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الساعات الماضية، على خلفية مطالبته بالمستحقات المتأخرة.

وقال شوبير، خلال برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر "راديو أون سبورت أف أم" صباح اليوم الأحد، إن موسيماني كشف كل الأمور بينه وبين الأهلي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والمقاولون الماضية، وهو الأمر الذي فجر حالة غضب شديدة في الأهلي، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادي ناقش هذه الأزمة في اجتماعه الأخير، وتم الاستقرار على التزام الصمت.

وأضاف حارس مرمى مصر والأهلي السابق أن مجلس إدارة الخطيب قرر تأجيل حسم تمديد تعاقد موسيمانى، إلى ما بعد كأس العالم للأندية، وهو الأمر الذي يرفضه موسيماني ويمارس ضغوطًا شديدة على الإدارة للتمديد حاليا، بداعي امتلاكه عروضًا يريد حسمها عاجلاً.

وأوضح أن الأهلي في حيرة من أمره، قائلاً: "النادي عايز يستنى نتائج المونديال والدوري لتحديد موقفه النهائي من تجديد عقد المدير الفني، خاصة أن الفريق خسر السوبر والدوري بغرابة شديدة مع موسيمانى، رغم فوزه بالألقاب الإفريقية".

وأكمل شوبير: "موسيمانى بيقول عنده عروض من منتخبات إفريقية زي السنغال مثلا، وعايز يرد عليهم يقولهم آه أو لأ، ولكنه في نفس الوقت، حابب العيشة في مصر وحابب نجومية الأهلي، وشايف إن نجاحاته مع الفريق كانت تدفع الإدارة لتمديد تعاقده 6 سنوات، ومستغرب إزاي المجلس لسه بيناقش فكرة التمديد أو لأ".

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير: "موسيمانى بيقول إن في خلاف بين أمير توفيق ومويرا زوجته ووكيلة أعماله، وهذا غير حقيقي لأن أمير توفيق يناقشها بناءً على تعليمات واضحة من المشرف على قطاع الكرة، ولكن الأكيد واللي أنا عرفته أن الأهلي حاليا مش هيمدد تعاقده مع موسيمانى وسوف ينتظر لنهاية المونديال".