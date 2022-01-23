شكرا لقرائتكم خبر عن أميان الفرنسي يبدأ رحلة التفاوض مع الأهلي لشراء بادجى نهائياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى أميان الفرنسي رحلة التفاوض مع الأهلي لضم المهاجم السنغالى أليو بادجى لاعب الأخير المُعار للأول بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة في يونيو المقبل.

ويرغب النادي الفرنسي فى الحصول على خدمات المهاجم السنغالي بشكل نهائي بعدما تألق اللاعب وظهر بشكل جيد مع ناديه الموسم الجارى.

وسجل بادجي مع فريقه الفرنسي هدفين في شباك جانجون، التى أقيمت مساء أمس السبت في إطار منافسات الدورى الفرنسي "ليج 2".

وسجل أليو بادجي هدفين فى 8 دقائق مع فريقه أميان، ليقوده للفوز بثلاثية نظيفة أمام جانجون فى الدوري الفرنسي بالدرجة الثانية، ليصل إلى هدفه السابع هذا الموسم مع أميان الفرنسي ويصبح هدافا للفريق بعد مشاركته فى 13 مباراة فقط.

ونجح بادجى فى تسجيل 7 أهداف وصنع هدف فى 13 مباراة، وهو ما جعل النادى الفرنسي يفكر فى تفعيل بند شرائه من النادى الأهلى والاحتفاظ بالمهاجم السنغالى.

وشهدت الأيام الماضية بدء رحلة المفاوضات بين النادي الفرنسي والأهلي لتفعيل عقد الإعارة إلى بيع نهائي.

ووافق الأهلي على إعارة بادجي إلى إميان مقابل 400 ألف دولار مع وضع بند أحقية النادي الفرنسي في شراء اللاعب مقابل دفع مليون و800 ألف دولار بعد انتهاء الإعارة.

ويرغب النادي الفرنسي في تقليل المقابل المالي الموجود في عقد الإعارة ويتشاور مع الأهلي حول هذا الأمر.

وتعاقد الأهلي في يناير 2020 مع بادجي من رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون دولار.