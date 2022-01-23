موعد مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، كوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة فى الكاميرون الأربعاء المقبل، بعدما تأهل الفراعنة لهذا الدور عقب وصافة المجموعة الرابعة بالبطولة.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16 بأمم أفريقيا

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار فى السادسة مساء الأربعاء المقبل، بتوقيت القاهرة، باستاد جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

زيزو يقترب من تشكيل منتخب مصر

ويدرس كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، الدفع بأحمد سيد زيزو فى التشكيل الأساسى للفراعنة أمام كوت ديفوار فى مباراة دور الـ16، ويأتى تفكير كيروش فى الاستفادة من زيزو الذى يجيد الأدوار الدفاعية والهجومية فى ظل قوة المنافس الإيفوارى، بعكس عبد الله السعيد الذى يميل للجانب الهجومى على حساب الدفاع.

تفوق كاسح لمنتخب مصر على حساب كوت ديفوار

وواجه المنتخب المصري نظيره كوت ديفوار في نسخ 1986 و1998 و 2006 و 2008 في كأس أمم إفريقيا، والمفارقة أن المنتخب الوطني فاز بالألقاب الأربعة، بعد أن تخطى الأفيال في الأدوار الإقصائية.

ويبتسم التاريخ للفراعنة في إجمالي المواجهات التي جمعت المنتخبين على مدار التاريخ حيث تقابلا 22 مرة في جميع البطولات والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ولكأس العالم والمباريات الودية فازت مصر 10 مرات وتعادلا في ست لقاءات وخسر الفراعنة مثلهم.

وكانت المواجهة الأخيرة في عام 2008 في نصف النهائي واكتسح منتخب مصر بجيله الذهبي أفيال كوت ديفوار بأربعة أهداف لهدف، ليحصل على اللقب السادس في تاريخه على حساب غانا في النهائي.

وإجمالا في كأس أمم أفريقيا التقى المنتخبان 10 مرات فازت مصر سبع مرات وتعادلا مرتين ولم يخسر الفراعنة سوى مرة وحيدة فقط.