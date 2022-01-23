شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو يناقش مع السفير الياباني سبل التعاون ونشر اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق محمد، على تلبية دعوة السفير اليابانى أوكا هيروشى فى منزله بالقاهرة، ورافق مرزوق فى الزيارة كل من محمد رشوان بطل الجودو الأسطورى، وعاصم رشاد نائب رئيس الاتحاد وطارق عز الدين عضو مجلس الإدارة .

وتضمن اللقاء تبادل وجهات النظر حول توطيد العلاقة بين اتحاد الجودو المصرى والسفارة اليابانية فى القاهرة، وأيضا بحث سبل التعاون من خلال المعسكرات المتبادلة بين الاتحادين المصرى واليابانى وتنظيم البطولات الدولية.

وألقت السفارة اليابانية الضوء على الزيارة من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى وجود تعاون السفارة والاتحاد فى نشر فنون القتال فى مصر وفى مقدمتها الجودو.

ومن جانبه قال مرزوق محمد إن الزيارة تأتى ضمن خطة الاتحاد لنشر رياضة الجودو فى جميع محافظات مصر، وأن الجانب اليابانى يمتلك خبرات كبيرة فى هذا الشأن، وأن التعاون بين الطرفين سيصب فى مصلحة الجودو المصرى على جميع المستويات.

وأضاف، "اللقاء تناول بحث سبل التعاون بين الاتحاد المصرى والسفارة اليابانية، وأن السفير اليابانى أبدى حماس فى ملف نشر رياضة الجودو فى جميع المحافظات، من أجل النهوض بالمستوى الفنى للمنتخبات".

محمد رشوان و سفير اليابان



رئيس الجودو مع السفير اليابانى