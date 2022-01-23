شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يدخل معسكراً 21 مارس استعدادا لمباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش معسكرا مغلقا يوم 21 مارس المقبل استعدادا لخوض مباراتى السنغال الفاصلتين فى الدور الحاسم بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بالدوحة.

وسيكون من الصعب إقامة معسكر المنتخب قبل يوم 21 مارس المقبل وهو موعد الأجندة الدولية، فى ظل ارتباط الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى بجولة فى البطولات الأفريقية يومى 18 و19 مارس المقبل.

وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي أقيمت فى مدينة دوالا بالكاميرون عن وقوع المنتخب الوطنى في مواجهة نظيره السنغالى.

ويلتقى منتخب مصر مع السنغال في الذهاب يوم 24 مارس المقبل في القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.

من ناحية أخرى، يلتقى منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة في الكاميرون الأربعاء المقبل فى السادسة مساءً، وتضم قائمة منتخب كوت ديفوار العديد من النجوم، على رأسهم سباسيتان هالير، مُهاجم أياكس، وهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022 ، ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، إلى جانب فرانك كيسي متوسط ميدان اي سي ميلان.