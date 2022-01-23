شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات قيد يوسف المعداوى بعد ضمه رسميا لفريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو الجهاز الفنى لفريق سلة الأهلى إجراءات قيد اللاعب يوسف المعداوى، العائد من صفوف طنطا، فى اتحاد اللعبة، تمهيداً لمشاركته فى مباريات الفريق ببطولة الدورى.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب فى مباراة الفريق غدا، أمام سموحة فى الجولة الثالثة عشرة من بطولة دورى السوبر لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن.

وجاء قرار عودة اللاعب فى ظل تألقه مع الفريق وإثبات جدارته، إضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تدعيم صفوف الفريق فى ظل سعى الفريق للفوز ببطولة دورى السوبر.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 22 نقطة، بالفوز فى 10 مباريات والخسارة فى مباراتين فقط، مقابل تواجد سموحة فى قاع الترتيب برصيد 14 نقطة، بالفوز فى مباراتين فقط، وخسارة اثنتين.

وكان اتحاد كرة السلة قرر توقيع عقوبة مالية على كل من الثنائى أحمد ياسر لاعب الزمالك، وعمرعزب لاعب الأهلى، على خلفية أحداث مباراة القمة، التى انتهت بفوز الأحمر 85\86.

وأوصت لجنة المسابقات بتوقيع عقوبة على اللاعبين واعتمدها مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة، وجاءت كالتالى ..

تغريم أحمد ياسر عبد الوهاب، لاعب الزمالك مبلغ مالى قدره 20000 جنيه.

تغريم عمر عزب لاعب الأهلى مبلغ مالى قدره 10000 جنيه.