شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى على أعتاب إنجاز جديد بالتأهل لكأس العالم لأول مرة فى مواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح منتخب مصر للهوكى فى التأهل لكأس العالم 2023 بالهند لأول مرة فى التاريخ عبر بوابة بطولة أفريقيا المقامة حاليا فى أكرا بغانا، فى ظل وصوله للدور النهائى.

ومن جهته أكد إيهاب زين العابدين، المدير التنفيذى لاتحاد الهوكى، أن المنتخب حال فوزه الليلة على جنوب أفريقيا سيحصد لقب بطولة أفريقيا المؤهلة للمونديال لأول مرة فى تاريخه، ويلعب فى كأس العالم أيضا للمرة الأولى على صعيد الكبار.

وفاز منتخب الهوكي على نظيره الكينى بنتيجة 5/1 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى غانا ليتأهل للنهائي، بعدما فاز على نظيره الأوغندى بنتيجة 3/1 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية بغانا.

ونجح منتخب الهوكي فى الفوز بأولى مبارياته على نيجيريا 4/2، و فى ثان لقاءاته على غانا بنتيجة 1/0، حيث أن هذه البطولة مؤهلة لكأس العالم بالهند و يترأس البعثة أيمن الباسطى عضو مجلس إدارة الإتحاد .

نجح شريف كمال مؤخرا فى الاستمرار بمنصبه برئاسة اتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات مقبلة فى الإنتخابات الأخيرة بالحصول على 10 أصوات من أصل 16، بينما حصد منافسه يحيى دعبس على 6 أصوات.

وعلى مقعد العضوية نجح كل من: رامى بدر وطارق مصطفى وأحمد عصمت وأيمن البسطى وتامر حسنى.