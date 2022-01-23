شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يحتفل بعيد ميلاد رمضان صبحى: معًا فى السراء والضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل شريف إكرامى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بعيد ميلاد رمضان صبحى لاعب الفريق وزوج شقيقته "حبيبة إكرامى"، حيث يحتفل "العفيجى" بعيد ميلاده الـ25، لاسيما أنه من مواليد 23 يناير 1997.

ونشر شريف إكرامى صورته برفقة رمضان صبحى عبر صفحته الرسمية وعلق عليها قائلا: "معًا فى السراء والضراء.. أسعد عيد ميلاد أخى".