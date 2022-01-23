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شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يحتفل بعيد ميلاد رمضان صبحى: معًا فى السراء والضراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفل شريف إكرامى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بعيد ميلاد رمضان صبحى لاعب الفريق وزوج شقيقته "حبيبة إكرامى"، حيث يحتفل "العفيجى" بعيد ميلاده الـ25، لاسيما أنه من مواليد 23 يناير 1997.
ونشر شريف إكرامى صورته برفقة رمضان صبحى عبر صفحته الرسمية وعلق عليها قائلا: "معًا فى السراء والضراء.. أسعد عيد ميلاد أخى".
نشأ رمضان صبحي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وفرض موهبته على الجميع في القطاع ليتم تصعيده للفريق الأول وعمره لم يتجاوز السابعة عشرة، بعدما كتب اسمه ضمن أصغر اللاعبين تسجيلا للأهداف فى الدوري المصرى بعمر 16 عامًا و122 يومًا بهدفه فى مصر المقاصة موسم 2013/2014.
ويعد رمضان صبحي أصغر لاعب يمثل منتخب مصر فى التاريخ بعمر 17 عامًا و20 يومًا، ولعب رمضان صبحى فى الأهلى 4 مواسم ونصف بواقع 3 قبل الاحتراف وموسم ونصف بعد الاحتراف، وشارك رمضان صبحي مع الأهلى فى 110 مباريات فى مختلف البطولات المحلية والقارية بإجمالى 7606 دقيقة لعب، وسجل مع الأهلى 24 هدفا وصنع 21 هدف، وتوج رمضان صبحي مع الأهلي بـ7 بطولات، بواقع ثلاث بطولات للدوري، وبطولتين للسوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، ودوري أبطال أفريقيا الذى حسمه الأهلي بعد رحيل اللاعب ولكنه احتسب له.