شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد 12 لاعباً فى مباراة سموحة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي لاستعادة 12 لاعباً فى مباراة سموحة المقبلة ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وينوى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الاعتماد على الهيكل الأساسي للفريق فى مباراة سموحة المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخاض الأهلي المباريات الثلاثة السابقة بكأس الرابطة أمام الجونة، الإسماعيلي والمقاولون العرب، بقائمة تضم عناصر شابة ظهرت بشكل جيد فى المباريات الثلاثة التى انتهت بالتعادل صفر/صفر و1/1 و1/1 على التوالي.

وتتجه النية في الأهلي لاستعادة كل من: محمد مجدى أفشة، حسين الشحات، على لطفي، محمد هانى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمود وحيد، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، أحمد عبد القادر، وطاهر محمد طاهر، ووليد سليمان.

ويغيب عن الأهلي الفترة المقبلة أكثر من لاعب للأصابة أبرزهم حسام حسن وصلاح محسن وأكرم توفيق وبدر بانون والصاعد أحمد نبيل كوكا.