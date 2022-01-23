شكرا لقرائتكم خبر عن هانى علام يتنازل عن دعوى انتخابات المصارعة بمركز التسوية والتحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنازل هانى علام، المرشح السابق على رئاسة اتحاد المصارعة، عن الدعوى التى سبق وأقامها فى مركز التسوية والتحكيم، على نتيجة انتخابات الاتحاد والتى أسفرت عن فوز عصام نوار برئاسة الاتحاد.

وقال هانى علام، إنه تنازل عن الدعوى حرصاً على استقرار الاتحاد، فى ظل المشاركة فى بطولات دولية مهمة خلال الفترة المقبلة، وعدم زعزعة العلاقة بين مجلس الإدارة، ولضمان تركيز المنتخبات فى البطولات القادمة، وكذلك للتعاون من أجل النهوض باللعبة، والتكاتف من أجل مصلحة المصارعة.

وكان اتحاد المصارعة قد قرر خلال الأيام الماضية تعيين هانى علام مديرا للاتحاد للاستفادة بخبراته الكبيرة فى الإدارة، خاصة المصارعة، حيث كان نائبا لرئيس مجلس الإدارة فى الدورة السابقة.

يذكر أن اتحاد المصارعة سبق وقرر اختيار هانى علام، المرشح السابق على رئاسة الاتحاد، مستشارا لمجلس إدارة الاتحاد لشئون اللجان، وكذلك رئيسا للجنة المسابقات، إلا أن علام اعتذر وقتها.