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القاهرة - سامية سيد - يلتفى فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل فى رابع جولات كأس الرابطة للأندية المحترفة، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة من غزل المحلة فى الجولة السابقة.موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى كأس الرابطة
تقام مباراة الزمالك وسيراميكا فى الخامسة مساء الجمعة الموافق 28 يناير الجارى فى مواجهة قوية فى ظل رغبة الفريق فى تصحيح الأوضاع .الزمالك يتذيل مجموعته بكأس الرابطة
تذيل فريق الزمالك ترتيب مجموعته في كأس رابطة الأندية المحترفة برصيد نقطة وحيدة، بعد الخسارة من غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى، بينما جاء غزل المحلة في الصدارة.
وجاء ترتيب المجموعة كالتالى:
1 ـ غزل المحلة 5 نقاط
2 ـ إنبي 5 نقاط
3 ـ فاركو 4 نقاط
4- سيراميكا 4 نقاط
5 ـ طلائع الجيش 3 نقاط
6 ـ الزمالك نقطة وحيدة
وفاز فريق غزل المحلة على الزمالك بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما أمس باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.
الزمالك تعادل سلبياً مع إنبى فى مباراته الأولى بالبطولة، ثم خسر من فاركو بهدفين دون رد بالجولة الثانية، ثم خسر من غزل المحلة، فى المقابل تعادل غزل المحلة مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأولى للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع انبى، قبل أن يحقق الفوز على غزل المحلة.
سجل هدف المحلة الأول هشام عادل فى الدقيقة 33، ثم سجل الهدف الثانى والثالث عبده يحيى فى الدقيقتين 46 و85.
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه سيتحدث عن أداء الفريق في آخر ثلاث مباريات في كأس الرابطة، وليس لقاء غزل المحلة فقط؛ لأنها كانت فرصة للاعبين الذين لا يشاركون في المباريات، ولكنهم لم يظهروا بالشكل المطلوب.
وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أنه قد يمنح الناشئين فرصة في المباريات المتبقية في بطولة كأس الرابطة، خاصة أنه لا يوجد مستوى أسوأ من المستوى الذي ظهر عليه الفريق في لقاء اليوم، وأضاف أنه يقصد بالناشئين اللاعبين أصغر من سن 21 عاما.
وأكد المدير الفني للزمالك أنه كان يتم سؤاله باستمرار عن سر عدم الدفع بباقي اللاعبين في المباريات، والجميع علم الإجابة في مباراة اليوم أمام غزل المحلة.
كما أشار كارتيرون إلى أن هناك لاعبين في الزمالك لديهم القدرة على صناعة الفارق كأشرف بن شرقي وزيزو وطارق حامد والونش، ووجود هذه المجموعة يجعل الفريق ينافس على البطولات