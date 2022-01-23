شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتفى فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل فى رابع جولات كأس الرابطة للأندية المحترفة، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة من غزل المحلة فى الجولة السابقة.

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا فى الخامسة مساء الجمعة الموافق 28 يناير الجارى فى مواجهة قوية فى ظل رغبة الفريق فى تصحيح الأوضاع .

تذيل فريق الزمالك ترتيب مجموعته في كأس رابطة الأندية المحترفة برصيد نقطة وحيدة، بعد الخسارة من غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى، بينما جاء غزل المحلة في الصدارة.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى:

1 ـ غزل المحلة 5 نقاط

2 ـ إنبي 5 نقاط

3 ـ فاركو 4 نقاط

4- سيراميكا 4 نقاط

5 ـ طلائع الجيش 3 نقاط

6 ـ الزمالك نقطة وحيدة

وفاز فريق غزل المحلة على الزمالك بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما أمس باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

الزمالك تعادل سلبياً مع إنبى فى مباراته الأولى بالبطولة، ثم خسر من فاركو بهدفين دون رد بالجولة الثانية، ثم خسر من غزل المحلة، فى المقابل تعادل غزل المحلة مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأولى للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع انبى، قبل أن يحقق الفوز على غزل المحلة.

سجل هدف المحلة الأول هشام عادل فى الدقيقة 33، ثم سجل الهدف الثانى والثالث عبده يحيى فى الدقيقتين 46 و85.