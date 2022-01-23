شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرفض عرضا سعوديا لإلياس الجلاصي فى الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، عرضاً من أحد الأندية السعودية لضم إلياس الجلاصي لاعب الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد تمسك معين الشعباني مدرب الفرق ببقاء اللاعب.

وانضم التونسي إلياس الجلاصي إلى النادي المصري في سبتمبر الماضي بعقد يمتد حتى موسم 2025، وذلك لتدعيم وسط ملعب النادي المصري، وشارك اللاعب مع الفريق البورسعيدي في 8 مباريات منذ بداية الموسم صنع خلالهم هدفين.

كان الجلاصي قد حصل على أجازة لنحو عشرة أيام للسفر إلى تونس عقب توقف مباريات الدوري نهاية ديسمبر الماضي ، إلا أنه تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد ، ليخضع اللاعب بعدها لبرنامج علاجي مكثف حتى تمام شفائه وحصوله على فترة النقاهة اللازمة، وعاد الجلاصي مساء الجمعة الماضية إلى القاهرة لينتظم في معسكر الفريق.

من جانبه، أكد عاطف مبروك نائب رئيس اللحنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، والمشرف على الفريق الأول للكرة بالنادي أن مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية قام مؤخرًا بإقرار اللائحة الجديدة للفريق سواء المتعلقة منها بالمسابقات المحلية أو المتعلقة بمشاركة الفريق في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، مشيرًا أن لاعبي الفريق قد قاموا بالفعل بالتوقيع على اللائحة الجديدة وهو ما أدى بالفعل لحصول اللاعبين على كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأضاف عاطف مبروك أن مجلس إدارة النادي المصري قام أيضًا بصرف المستحقات المتأخرة للجهاز الفني للفريق سعيًا منه لتوفير جو من الهدوء داخل الفريق.