شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كارتيرون مش مقتنع بمعاونيه فى الزمالك.. وعايز الشرط الجزائى عشان يخلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، عن أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك يريد الحصول على 300 ألف دولار من ناديه لإعلان رحيله وهى قيمة الشرط الجزائى فى عقده، وقال شوبيرفى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :"خسارة الزمالك من غزل المحلة خسارة غريبة كشفت أن الزمالك معندوش خامة جيدة فى قطاع الناشئين ودى مشكلة كبيرة لان النادى مش هيعرف يجيب صفقات جديدة بسبب ايقاف القيد وكمان مش عارف يحتفظ باللاعيبة اللى انتهت عقودهم بسبب مطالبهم المادية الضخمة وبالتالى الفريق هيعمل تدوير ازاى بالمواسم المقبلة".

ويضيف شوبير:" فى مشكلة واضحة بين كاتيرون والزمالك ، كارتيرون شايف ان جهازه المعاون فرض عليه مثلا شايف ان مدحت عبد الهادى مالوش دور ، وهو بيحب أمير عزمى شوية بس شايف ان المعاونيين فرضوا عليه وملهمش دور ومش مقتنع بيهم وهو هيفضل مستمر لحد ماياخد الشرط الجزائى اللى قيمته 300 ألف دولار لو الزمالك قرر اقالته ويمشى بخلاف ذلك قاعد ومستمر".

وتابع شوبير:" اعلان عقوبة الجهاز الفنى بتغريمه بعد خسارة المحلة هيصعد الامر خاصة انها بطولة غير مدرجة وبالتالى مش من حق مجلس الزمالك الخصم من مستحقات المدرب ، وكان المجلس أعلن عقاب اللاعبين مادياً رغم ان اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فترة طويلة".