شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يطالب لاعبى المنتخب باستغلال ثغرة "كونان" لإسقاط أفيال كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، لاعبى الفراعنة باستغلال ثغرة جيسلان كونان ظهير أيسر منتخب كوت ديفوار وريمس الفرنسى، بعدما لاحظ الخواجة أن كونان يجيد الدور الهجومى على حساب الدفاع وهو ما يخلق مساحات كبيرة فى دفاع الأفيال، ما قد يخلق فرصا محققة لمنتخب مصر لهز الشباك الايفوارية.

ويلتقى منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة في الكاميرون الأربعاء القادم فى السادسة مساءً، وتضم قائمة منتخب كوت ديفوار العديد من النجوم، على رأسهم سباسيتان هالير، مُهاجم أياكس، وهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022 ، ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، إلى جانب فرانك كيسي متوسط ميدان اي سي ميلان.