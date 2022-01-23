شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يطالب لاعبى المنتخب باستغلال ثغرة "كونان" لإسقاط أفيال كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، لاعبى الفراعنة باستغلال ثغرة جيسلان كونان ظهير أيسر منتخب كوت ديفوار وريمس الفرنسى، بعدما لاحظ الخواجة أن كونان يجيد الدور الهجومى على حساب الدفاع وهو ما يخلق مساحات كبيرة فى دفاع الأفيال، ما قد يخلق فرصا محققة لمنتخب مصر لهز الشباك الايفوارية.
ويلتقى منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة في الكاميرون الأربعاء القادم فى السادسة مساءً، وتضم قائمة منتخب كوت ديفوار العديد من النجوم، على رأسهم سباسيتان هالير، مُهاجم أياكس، وهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022 ، ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، إلى جانب فرانك كيسي متوسط ميدان اي سي ميلان.
وواجه المنتخب المصري نظيره كوت ديفوار في نسخ 1986 و1998 و 2006 و 2008 في كأس أمم إفريقيا، والمفارقة أن المنتخب الوطني فاز بالألقاب الأربعة، بعد أن تخطى الأفيال في الأدوار الإقصائية.
ويبتسم التاريخ للفراعنة في إجمالي المواجهات التي جمعت المنتخبين على مدار التاريخ حيث تقابلا 22 مرة في جميع البطولات والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ولكأس العالم والمباريات الودية فازت مصر 10 مرات وتعادلا في ست لقاءات وخسر الفراعنة مثلهم.
وكانت المواجهة الأخيرة في عام 2008 في نصف النهائي واكتسح منتخب مصر بجيله الذهبي أفيال كوت ديفوار بأربعة أهداف لهدف، ليحصل على اللقب السادس في تاريخه على حساب غانا في النهائي.
وإجمالا في كأس أمم إفريقيا التقى المنتخبان 10 مرات فازت مصر سبع مرات وتعادلا مرتين ولم يخسر الفراعنة سوى مرة وحيدة فقط.