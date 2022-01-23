الامارات | الظفرة يختبر الصفقات الجديدة خلال استقبال "الصقور" بكأس الرابطة

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يختبر الصفقات الجديدة خلال استقبال "الصقور" بكأس الرابطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق الظفرة الساعة 05:15 مساء اليوم منافسه فريق الإمارات، ضمن مواجهات تحديد المراكز من التاسع إلى الأخير. وستكون المباراة بمثابة فرصة جيدة للفريق بعد دخوله لسوق الانتقالات وإبرام أكثر من صفقة يتقدمها وليد عمبر القادم من كلباء على سبيل الإعارة، ومهاجم الفيصلي السعودي، البرازيلي جيليرمي أوجوستو.

وبحسب التعديلات الجديدة على المسابقة، تلعب الفرق التي تخرج من كل مرحلة، بنظام الدوري من دور واحد، على تحديد المراكز في كل مرحلة، وتلعب الفرق الستة غير المتأهلة للدور ربع النهائي بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يلعب كل فريق مع الفرق الخمس الأخرى، على المراكز من التاسع وحتى الرابع عشر.

وتقام في المقابل مباريات بين الفرق الأربع غير المتأهلة للدور نصف النهائي بنظام الدوري من دور واحد، على المراكز من الخامس وحتى الثامن، أما الفريقان اللذان يغادران من نصف النهائي، ستقام بينهما مباراة واحدة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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