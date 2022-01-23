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الامارات | أساطير "ريال مدريد" في ضيافة "إكسبو دبي"

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أساطير "" في ضيافة "إكسبو دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزور أساطير ريال مدريد، الحارس الشهير إيكر كاسياس، والمدافع الأسطوري للمنتخب البرازيلي روبرتو كارلوس، والدولي الإٍسباني السابق ألفارو أربيلوا، "إكسبو 2020 دبي"، في الخامسة عصر يوم غدٍ، في فعالية خاصة تستضيفها منطقة الملاعب، ومركز واللياقة البدنية في منطقة التنقل، على أن تتبع بمشاركة الأساطير الثلاثة، في جلسة حوارية مع جمهور وزوار المعرض.

وسيحظى الزوار بفرصة الفوز بقمصان فريق ريال مدريد الموقعة من قبل اللاعبين، بجانب الفوز بجوائز أخرى، تقدمها "طيران الإمارات"، شريك الطيران الرسمي لـ "إكسبو 2020"، والراعي لفريق "ريال مدريد"، النادي الأكثر نجاحاً في تاريخ كرة القدم الأوروبية، والمتوج بـ 13 لقباً في .
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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