الامارات | أساطير "ريال مدريد" في ضيافة "إكسبو دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن أساطير "ريال مدريد" في ضيافة "إكسبو دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزور أساطير ريال مدريد، الحارس الشهير إيكر كاسياس، والمدافع الأسطوري للمنتخب البرازيلي روبرتو كارلوس، والدولي الإٍسباني السابق ألفارو أربيلوا، "إكسبو 2020 دبي"، في الخامسة عصر يوم غدٍ، في فعالية خاصة تستضيفها منطقة الملاعب، ومركز الرياضة واللياقة البدنية في منطقة التنقل، على أن تتبع بمشاركة الأساطير الثلاثة، في جلسة حوارية مع جمهور وزوار المعرض.

وسيحظى الزوار بفرصة الفوز بقمصان فريق ريال مدريد الموقعة من قبل اللاعبين، بجانب الفوز بجوائز أخرى، تقدمها "طيران الإمارات"، شريك الطيران الرسمي لـ "إكسبو 2020"، والراعي لفريق "ريال مدريد"، النادي الأكثر نجاحاً في تاريخ كرة القدم الأوروبية، والمتوج بـ 13 لقباً في دوري أبطال أوروبا.



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