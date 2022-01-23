الامارات | نادال يقترب من الانفراد برقم قياسي عالمي في بطولة أستراليا للتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يقترب من الانفراد برقم قياسي عالمي في بطولة أستراليا للتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ الإسباني المخضرم رفائيل نادال على فرصته في الحصول على اللقب الكبير رقم 21، والانفراد بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في البطولات الأربع الكبرى عندما هزم الفرنسي أدريان مانارينو 7-6 و6-2 و6-2 اليوم، وتأهل لدور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ويتقاسم نادال وهو البطل السابق الوحيد المتبقي في أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم الرقم القياسي العالمي الحالي وهو 20 لقبا مع السويسري روجر فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا.

وكان مانارينو المصنف 69 عالميا والذي يستخدم اليد اليسرى في اللعب مثل نادال خسر مباراتيه السابقتين في مواجهة النجم الإسباني الشهير وخاض مواجهة اليوم بعد الفوز في مباراة صعبة أمام الروسي أصلان كاراتسيف في الدور الثالث استمرت أربع ساعات و39 دقيقة. وجاءت المجموعة الأولى اليوم قوية للغاية

واستمرت 81 دقيقة وبعد ذلك حسم نادال المباراة التي أقيمت في أجواء حارة جدا في ملعب رود ليفر بضربة إرسال ساحقة من النوع الذي لا يرد في أول فرصة لحسم النتيجة. وسيلتقي نادال المصنف الأول عالميا سابقا في الدور المقبل مع المصنف الثالث في البطولة الألماني ألكسندر زفيريف أو مع لاعب أعسر أخر هو الكندي دينيس شابوفالوف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news