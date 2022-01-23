مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2022 عدة مباريات مهمة في الدوريات الأوروبية والعربية وكأس الأمم الأفريقية 2021.



وتبدأ منافسات الأدوار الأقصائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 (الأحد) بمواجهتين من العيار الثقيل من المنتظر أن تحفلا بالإثارة والندية.

يفتتح منتخب بوركينا فاسو أولى مباريات الدور ثمن النهائي في كأس أمم أفريقيا بمواجهة الجابون، حيث تنطلق المباراة الساعة 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 على الهواء مباشرة.

يلتقي منتخب تونس مع نيجيريا ضمن مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا في الكاميرون، حيث تنطلق في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة ليلا بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقلها عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 على الهواء مباشرة.

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره كريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، حيث تنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يستضيف فريق أرسنال نظيره بيرنلي، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق المباراة الساعة 5:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

يلتقي فريق تشيلسي مع جاره اللندني توتنهام، ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره إلتشي مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني، حيث تنطلق المباراة الساعة 6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:15 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD على الهواء مباشرة.

يعود برشلونة لخوض غمار منافسات الدوري الإسباني، الأحد، بمواجهة خارج ملعبه ضد ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة الـ22، تنطلق في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة "beIN Sports HD 1".

يستقبل فريق ميلان نظيره يوفنتوس في قمة الجولة 23 من الدوري الإيطالي، حيث تبدأ المباراة الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الاتحاد الإيطالي على موقع يوتيوب.

يلتقي فريق بايرن ميونخ مع مضيفه هيرتا برلين، في إطار الجولة 20 من الدوري الألماني "بوندسليجا" مساء يوم الأحد.

وتنطلق المباراة في تمام 7.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس الناطقة باللغة الفرنسية، المباراة على الهواء مباشرة.

يستضيف فريق باريس سان جيرمان على ملعبه حديقة الأمراء نظيره استاد ريمس مساء الأحد 23 يناير/ كانون ثان.

وتنطلق المباراة في تمام 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

ستقوم شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بنقل المباراة تلفزيونيا على الهواء مباشرة.