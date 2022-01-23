تعرف على مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تنطلق يوم الأحد مباريات دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بعد ختام مرحلة المجموعات، الخميس الماضي.



وشهد الدور الأول مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصاء مبكر لمنتخب الجزائر حامل اللقب، الذي فشل في تحقيق أي فوز واكتفى بتسجيل هدف وحيد في 3 مباريات، خسر اثنتين منها وتعادل مرة واحدة.

كما أسفرت المجموعات عن خروج منتخب غانا، الذي كان بين المرشحين لاعتلاء منصة التتويج هذا العام.

وضمنت 4 منتخبات عربية التأهل لدور الـ16، هي المغرب وجزر القمر ومصر وتونس، وتواجه مالاوي والكاميرون وكوت ديفوار ونيجيريا على الترتيب.

وتقام مباريات دور الـ16 في أمم أفريقيا بين يومي 23 و26 يناير، كانون ثان.

تستحوذ شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون هذا العام.

وخصصت الشبكة قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2، لنقل فعاليات النسخة 33 من كأس الأمم الأفريقية، على الهواء مباشرة.